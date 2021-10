Nieuw vlaggenschip Holland America Line komt naar Rotterdam Facebook

Twitter

Email Rotterdam 11 oktober 2021, 17:00

Het nieuwe cruiseschip met de naam Rotterdam zal donderdagmorgen rond 10.00 uur voor het eerst aanmeren bij de cruiseterminal aan de Wilhelminakade in Rotterdam.

1 / 1 De nieuwe Rotterdam van de Holland America Line. (Foto Ko van Leeuwen) De nieuwe Rotterdam van de Holland America Line. (Foto Ko van Leeuwen)

Het 300 meter lange nieuwe vaartuig, dat 2668 passagiers en ruim 900 personeelsleden kan herbergen, blijft tot en met vrijdagmiddag in Rotterdam. Het is het zevende schip in de geschiedenis van bijna de 150 jaar oude rederij Holland America Line (HAL) met de naam van de stad waar het bedrijf in de 19e eeuw werd opgericht.

(ANP / JB)