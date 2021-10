Smart-Ship brengt gevoel in navigatie-instrumenten Facebook

DELFT 09 oktober 2021, 15:00

‘Haptische feedback’ is een techniek om navigatie-instrumenten ‘gevoel’ mee te geven. Idee is dat de roerganger zijn informatie niet langer alleen van meters en monitors krijgt, maar bijvoorbeeld de tegendruk van het roerblad of de input vanuit zijn track-piloot fysiek voelt in de stuurhendel. De Delftse start-up Smart-Ship ontwikkelde diverse producten met deze technologie, waaronder een gashendel die advies geeft over een duurzame acceleratie en vaarsnelheid.

1 / 1 Een Smart-Ship prototype aan boord van de Devonia in augustus 2021. (Foto Smart-Ship) Een Smart-Ship prototype aan boord van de Devonia in augustus 2021. (Foto Smart-Ship)

Oprichter Roy Kok studeerde op deze techniek af aan de TU Delft met een opdracht voor de Koninklijke Marine. Hij ontwikkelde een haptisch algoritme om specifiek schadelijke verticale versnellingen, het stuiteren, van kleine snelle schepen op hoge snelheden te voorkomen. Bij militaire missies wordt op hoge snelheden gevaren, wat kan leiden tot dusdanig harde klappen dat de bemanning verwondingen oploopt aan rug, nek, knieƫn en nieren. De resultaten van gebruikerstests met dit eerste algoritme waren dusdanig positief dat Roy samen met zijn broer Brent Kok en Jelle Tiemensma Smart-Ship oprichtte.

(Erik van Huizen)