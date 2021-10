Hoge Raad: schipper moet inhoud sloptanks kunnen verantwoorden Facebook

De Belastingdienst mag een naheffingsaanslag opleggen op de inhoud van sloptanks van tankers. Alleen als de schipper met een officieel ladingboek kan aantonen wat de herkomst is van wat zich in de sloptanks bevindt, kan hij naheffing voorkomen.

Dat blijkt uit twee recente uitspraken van de Hoge Raad. Het gaat om zaken die al jaren liepen. Eerder bogen zowel de rechtbank als het gerechtshof in Den Haag zich al over de naheffingszaken, die waren aangespannen door twee tankrederijen. De rechtbank oordeelde beide keren dat de schipper of rederij met een ladingboek de inhoud van de sloptanks moest kunnen verantwoorden. Daarmee trok de Belastingdienst aan het langste eind. Maar in hoger beroep gaf het gerechtshof de tankrederijen gelijk: administratie van de slops is volgens het Hof niet nodig, de Belastingdienst kan ervan uitgaan dat de inhoud van de tanks restlading is die onbelast kan blijven.

