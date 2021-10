Studio Schuttevaer: Hoe helpt Brussel de binnenvaart futureproof maken? Facebook

In de aankomende aflevering van Studio Schuttevaer gaan we in gesprek met Europarlementariƫr Caroline Nagtegaal (VVD). Onlangs stemde het Europees Parlement met grote meerderheid in met haar binnenvaartrapport. Kijk vrijdag 8 oktober vanaf 16:00 uur live mee.

Wat verandert er voor de schipper, nu dit rapport is aangenomen? En hoe gaan we de vergroening financieren? Komen er accijns op brandstof in de binnenvaart? Vragen die met Nagtegaal zullen worden besproken.

