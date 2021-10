Shipping Technology testschip Factofour vaart nu 90% autonoom Facebook

Rotterdam 08 oktober 2021, 17:30

Automatiseringsbedrijf Shipping Technology (ST) is hard op weg naar een systeem voor autonoom varen dankzij de inzet van data en machine learning. Het eerste testschip Factofour vaart intussen 90% van de tijd autonoom en er is een tweede testschip in de vaart genomen. Het wachten is nog op aanpassing van de scheepvaartreglementen.

1 / 1 De Factofour is het eerste testschip van ST, de testvloot wordt uitgebreid tot vijf. (Foto Shipping Technology) De Factofour is het eerste testschip van ST, de testvloot wordt uitgebreid tot vijf. (Foto Shipping Technology)

Het in Rotterdam gevestigde Shipping Technology is vier jaar geleden opgericht, destijds zat het bedrijf nog in Amsterdam. ‘Doel was autonoom varen’, vertelt Remco Pikaart, founding partner bij Shipping Technology, of ST zoals hij het zelf noemt. Het begon met de ontwikkeling van de ST Black Box Pro. Die verzamelde aan boord allerlei verschillende data in en rond het schip, vergelijkbaar met de zwarte doos in een vliegtuig.

(Jelmer Bastiaans)