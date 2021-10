Royal Bodewes laat eerste hybride schip te water Facebook

Het eerste hybride nieuwbouw droge lading-schip is te water gelaten bij de werf van Royal Bodewes in Martenshoek. Het is tevens het grootste schip in laadvermogen dat bij de bijna 210 jaar oude scheepswerf werd gebouwd.

1 / 1 Met de tewaterlating van de Aasfjell werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedschrijving van Royal Bodewes. (Foto Henk Zuur) Met de tewaterlating van de Aasfjell werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedschrijving van Royal Bodewes. (Foto Henk Zuur)

Speciaal voor de bouw van het schip heeft Royal Bodewes haar kade verlengd en werd het Winschoterdiep ter plekke uitgediept. Vele honderden toeschouwers waren er getuige van hoe 2500 ton staal met assistentie van de sleepboten Waterpoort en Gruno III kennis maakte met het element. Dit bouwnummer 768, maar liefst 120 meter lang en 15,80 meter breed, werd gedoopt door Olga Torkelsen, echtgenote van Hans Marten Torkelsen, directeur-eigenaar van Aasen Shipping in het Noorse Mosterhamn en opdrachtgever voor de bouw.

(Henk Zuur)