Amerikaanse kustwacht onderzoekt Duits containerschip na olielek Facebook

Twitter

Email Oakland 08 oktober 2021, 12:00

De Amerikaanse kustwacht doet onderzoek naar een containerschip vanwege het grote olielek voor de kust van Orange County in Californië. De Los Angeles Times meldt op basis van bronnen dat er een schip in beeld is dat in het gebied was voordat het olielek werd geconstateerd. Dinsdag meldde de krant al dat het olielek hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt werd doordat een pijpleiding met een anker was meegesleurd en er daardoor een grote scheur was ontstaan.

1 / 1 Er wordt flink opgeruimd op de kusten van Orange County. (Foto Southern California Spill Response) Er wordt flink opgeruimd op de kusten van Orange County. (Foto Southern California Spill Response)

Door het olielek stroomde de afgelopen dagen meer dan 650.000 liter ruwe olie de zee in. Meerdere stranden langs de Zuid-Californische kust zijn getroffen en de visserij in het gebied is stilgelegd. De dikke, kleverige brandstof heeft zeehonden, dolfijnen en walvissen getroffen die in het gebied leven.

(Jelmer Bastiaans)