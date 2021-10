Polis verlopen: verzekeraar hoeft niet uit te keren in gijzelingszaak Facebook

Verzekeringsbemiddelaar Noord-Nederlandse Assurantiemakelaars (NNAM) in Groningen hoeft niet uit te betalen in de zaak van de piratenaanval op het Nederlandse general cargo schip FWN Rapide. Die aanval gebeurde op 21 april 2018 voor de kust van Nigeria. Van de 14 bemanningsleden werden er 11 gegijzeld en pas vier weken later vrijgelaten.

Rederij Forest Wave Navigation deed na afloop een beroep op de kidnap- en ransom-verzekering die het bedrijf bij de NNAM had afgesloten. De Groningse rederij claimde de schade die door de aanval en gijzeling was geleden. Forest Wave begrootte dit op 1,2 miljoen euro. Dat was inclusief het losgeld van 340.000 dollar dat aan de piraten was betaald.

