Green Award-korting op Bridgescout

Sensor Maritime, het bedrijf achter de Bridgescout, is ‘incentive provider’ geworden van Green Award Binnenvaart. Dit houdt in dat binnenvaartschepen met een Green Award korting krijgen wanneer ze producten van Sensor Maritime kopen.

De Bridgescout is het bekendste product van Sensor Maritime. Het is een brughoogtedetectiesysteem voor de binnenvaart. Bridgescout is ontwikkeld om het aantal brugaanvaringen en het risico op aanvaringen te verminderen door proactief te waarschuwen bij het naderen van een kritiek moment tussen stuurhut en brug. Op de aanschaf van de Bridgescout krijgen ondernemers met een Green Award 10% korting. Ook is er 10% korting op de Thermoview Marine. Die zorgt permanent voor hotspotdetectie van bijvoorbeeld (elektro) motoren, accupakketten en aslagers. Thermoview Marine controleert kritieke apparatuur aan boord 24/7 en helpt zo onder meer brand in de machinekamer te voorkomen.

