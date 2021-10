‘Veel liever aan het varen dan bellen’ Facebook

Net als veel andere jonge schippers in Werkendam kreeg Bas den Breejen (25) de liefde voor de binnenvaart met de paplepel ingegoten. Zelfs een jaar lang varen op een bunkerboot met elke avond vrij kon hem niet op andere gedachten brengen, zodat hij toch weer terugkeerde naar de vrachtvaart.

‘Als kind wil je toch niets liever dan hetzelfde doen als je vader? Dat jaar op die bunkerboot beviel me slecht. Als je dan ’s avonds thuis bent heb je niks te doen. Later heb ik nog een abonnement genomen op de sportschool, maar ik ben gemaakt voor het varen’, vertelt Bas in zijn stuurhut.

(Hannie Visser-Kieboom)