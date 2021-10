Opleidingsschip STC Ab Initio vaart al virtueel Facebook

Hoewel het opleidingsschip Ab Initio momenteel nog in aanbouw is, kunnen studenten van het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam haar al wel virtueel tegenkomen tijdens trainingen in de brugsimulatoren.

1 / 1 De Ab Initio en Stormmeeuw zijn toegevoegd aan de virtuele trainingswereld. (Foto LinkedIn/STC Group) De Ab Initio en Stormmeeuw zijn toegevoegd aan de virtuele trainingswereld. (Foto LinkedIn/STC Group)

De echte Ab Initio is momenteel nog in Apatin, Servië, waar het casco wordt gebouwd. Later dit jaar zal het nieuwe opleidingsschip naar de Concordia Damen-werf in Werkendam gaan voor de afbouw. Het 67-meter lange schip wordt in de zomer van 2022 in de vaart genomen.

(Jelmer Bastiaans)