Holland Shipyards Group begint met bouw elektrische veren Riveer

Hardinxveld 05 oktober 2021, 13:30

Wethouders van Gorinchem, Altena en Hardinxveld hebben het startsein gegeven voor de bouw van twee elektrische veren. De veren zijn voor veerdienst Riveer en worden gebouwd door de Holland Shipyards Group in Hardinxveld-Giessendam.

V.l.n.r.: Hans Tanis (Altena), Joost van der Geest (Gorinchem), Theo Boerman (Hardinxveld-Giessendam) en Marco en Leendert Hoogendoorn (Holland Shipyards Group) proosten op de ondertekening. (Foto Riveer)

De werf begint volgende maand met de bouw van de emmissievrije veerponten naar een ontwerp van Riveer in samenwerking met het Gorinchemse Coco Yachts. De cascobouw heeft plaats in Polen, waarna ze in Nederland worden afgebouwd. De nieuwbouw vergt, inclusief toebehoren, een investering van ruim negen miljoen euro.

(Jelmer Bastiaans)