ASV: onderzoek naar FAME deugt niet Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 05 oktober 2021, 12:00

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft geen vertrouwen in het onderzoek van de Nederlandse overheid naar de consequenties van de toepassing van de biobrandstof FAME. Het zou vooral bureauwerk zijn, zonder veldwerk. Het gevolg is volgens de ASV dat de schippers straks worden opgezadeld met ‘de troep die men in die brandstof doet.’

1 / 1 Foto ter illustratie. De ASV zegt te vrezen dat schippers de consequenties moeten dragen voor de gevaren van FAME. (Foto Ermell) Foto ter illustratie. De ASV zegt te vrezen dat schippers de consequenties moeten dragen voor de gevaren van FAME. (Foto Ermell)

De ASV-leden waren zaterdag 2 oktober in Zwijndrecht bijeen voor de najaarsvergadering. Er klonk felle kritiek op de vanaf 1 januari 2022 verplichte bijmenging in fossiele gasolie van biobrandstof gemaakt uit afgewerkte plantaardige olieën en vetten (FAME).

(Robin van den Bovenkamp)