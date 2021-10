Minister Visser opent Reevesluis Facebook

Minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Reevesluiscomplex in Dronten geopend. De sluis dient om de regio IJsseldelta beter te beschermen tegen hoogwater.

Minister Visser opende de Reevesluis. (Foto Twitter / Ministerie IenW)

De nieuwe Reevesluis neemt de taken van de Roggebotsluis over. Deze verbindt de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta en voorkomt hoge waterstanden op de Veluwerandmeren. In de toekomst zal de Roggebotsluis dan ook verdwijnen.

(Jelmer Bastiaans)