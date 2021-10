Luyt laat scalloper WD-86 weer als nieuw vertrekken Facebook

Twitter

DEN OEVER 04 oktober 2021, 17:30

De Ierse WD-86 Lady Lu is na een refit, verfwerk en conservering in het nieuwe scheepsdok van Luyt in Den Oever weer vertrokken naar de visgronden.

1 / 1 In Den Oever is de WD-86 weer fris in de verf gezet. (Foto Bram Pronk) In Den Oever is de WD-86 weer fris in de verf gezet. (Foto Bram Pronk)

De WD-86 is de voormalige Duitse Eurokotter SH-9 Glaube die in 1995 door Scheepswerf Visser in Den Helder is gebouwd voor Christian Gnewuch uit Heiligenhafen. Het casco was van Engelse makelij en afkomstig van R. Dunston Shipbuilders in Hessle.

(Bram Pronk)