Duitse binnenhavens willen motor van vergroening zijn 

Email BERLIJN 04 oktober 2021, 07:00

Binnenhavens kunnen de motoren zijn van de vergroening van het transport. Het Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) dringt er bij het nieuw te vormen Duitse kabinet op de rol van de Duitse binnenhavens te versterken, multimodaliteit te bevorderen en de vaarweginfrastructuur uit te bouwen en weer betrouwbaar te maken.

1 / 1 Volgens BÖB-voorzitter Joachim Zimmermann zijn de binnenhavens belangrijk voor de verschuiving van het verkeer van weg naar binnenvaart en spoor zoals de Europese Commissie wil. (Foto Duisport/Hans-Blossey) Volgens BÖB-voorzitter Joachim Zimmermann zijn de binnenhavens belangrijk voor de verschuiving van het verkeer van weg naar binnenvaart en spoor zoals de Europese Commissie wil. (Foto Duisport/Hans-Blossey)

De Europese Commissie heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld in haar Green Deal. Zo moet de transportsector de CO2-uitstoot tegen 2050 met 90% hebben verminderd. De verschuiving van wegtransport naar binnenvaart en spoor moet die ontwikkeling op gang brengen. De Europese modal split van de weg naar water en rail moet groeien naar 35% in 2030 en 50% in 2050.

(Erik van Huizen)