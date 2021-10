Bemanning Nederlands marineschip niet van boord in Dublin door coronarisico Facebook

Dublin 04 oktober 2021, 09:36

De bemanning van marineschip Zr.Ms. Rotterdam mag niet van boord in de haven van de Ierse hoofdstad Dublin, omdat er mogelijk Covid-besmettingen aan boord zijn. Dat meldt het ministerie van Defensie zondagochtend. Meerdere opvarenden hadden de afgelopen drie weken last van coronaklachten, die varieerden van neusverkoudheid en hoesten tot hoofdpijn.

1 / 1 Zr. Ms. Rotterdam werd in 1998 in gebruik genomen. (Foto Defensie) Zr. Ms. Rotterdam werd in 1998 in gebruik genomen. (Foto Defensie)

De klachten duurden bij veel bemanningsleden niet veel langer dan 24 tot 48 uur. Toch is er voor gekozen de opvarenden afgelopen drie weken niet te testen tijdens de zeereis. ‘In Nederland is het advies; blijf thuis en test bij klachten. Het testen is bedoeld om de rest van de samenleving te beschermen. Op zee aan boord is iedereen ‘thuis’. Dan is ‘niet testen’ een logische keuze, er is namelijk geen risico de samenleving te besmetten’, aldus commandeur Ad van de Sande. Ook werden mensen met milde klachten niet getest vanwege de hoge vaccinatiegraad van 89 procent aan boord, waarbij de kans dat iemand ernstig ziek wordt en naar het ziekenhuis moet klein is.

