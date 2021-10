Visser Jaap Klijn wordt hotellier Facebook

Jaap Klijn uit Ouddorp stopt na 37 jaar met vissen. Iets totaal anders ligt in het verschiet. Hij wordt hotelier in Zeeuws-Vlaanderen. Aan boord van zijn kotter OD-17 werd al afscheid genomen. Voor de visserij gaat een zeevisser pur sang verloren, maar de drang voor Klijn iets nieuws te beginnen was groter dan te blijven vissen.

1 / 1 Bemanning OD-17. V.l.n.r.: Teun Heerschap, Jaap Klijn, Sijmen Kuijt (schipper), Gerard Verburg, Pieter Kuijt en Pieter Roth (niet op de foto: Jelle de Boer). (Foto's Bram Pronk) Bemanning OD-17. V.l.n.r.: Teun Heerschap, Jaap Klijn, Sijmen Kuijt (schipper), Gerard Verburg, Pieter Kuijt en Pieter Roth (niet op de foto: Jelle de Boer). (Foto's Bram Pronk)

Het feestje in Scheveningen aan boord van de OD-17 Buis van Rederij Jaczon uit Scheveningen volgde op de laatste visreis van bemanningslid Klijn (56). Na de gebruikelijke vrijdagse werkzaamheden aan dek was er in de messroom koffie met taart. Zondagavond laat in Ouddorp wachten op de kotterbus om naar Scheveningen af te reizen, hoeft vanaf nu niet meer. Samen met echtgenote Kommy heeft hij in het nog geen 1400 zielen tellende dorp Schoondijke (gemeente Sluis), op vijf kilometer van Breskens, is een hotel overgenomen. Huis en haard laat de geboren Ouddorper achter om 100 kilometer verder, aan de overkant van de Westerschelde, een droom na te streven.

(Bram Pronk)