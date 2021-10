Bomen in Rijn voor natuurcompensatie overnachtingshaven Beijenwaard Spijk Facebook

Rijkswaterstaat gaat 15 bomen in de Rijn aanbrengen als ecologische maatregel om de overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk te kunnen aanleggen. Deze compenserende maatregel is nodig vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het aanbrengen van het rivierhout gebeurt aan de noordelijke rechteroever van de Boven-Rijn, tussen kmr. 860.700 en 861.500 in de gemeente Zevenaar. De maatregel is nodig, omdat bij de aanleg van de haven een oppervlakte van ongeveer 15.000 vierkante meter bodem voor meer dan 75% bestaat uit grind. Voor de rest bestaat de bodem uit grof zand bedekt met stenen. Diersoorten die juist baat hebben bij een zandige ondergrond verliezen hierdoor een deel van hun leefomgeving. Door het aanbrengen van rivierhout in de vorm van dode bomen, nemen de natuurwaarden ter plaatse echter weer toe.

(Erik van Huizen)