Venlo opent voor riviercruisevaart geschikte Lage Loswal

Email Venlo 01 oktober 2021, 12:00

Wethouder Marij van Venlo en gedeputeerde Geert Gabriels van de provincie Limburg hebben deze week de Lage Loswal op de rechteroever van de Maas in Venlo officieel geopend voor het publiek. De Loswal was eerder dit jaar al toegankelijk, maar werd gesloten na overlast van hangjongeren.

1 / 1 Venlo hoopt met de herinrichting van de Lage Loswal ook riviercruiseschepen te ontvangen. (Foto Erik van Huizen) Venlo hoopt met de herinrichting van de Lage Loswal ook riviercruiseschepen te ontvangen. (Foto Erik van Huizen)

De Lage Loswal werd in 1904 aangelegd en deed lange tijd dienst als parkeerterrein. Venlo gaf twee jaar geleden opdracht voor de herinrichting van het terrein. Hoofdaannemer Vissers Ploegmakers bracht onder meer nieuwe damwanden aan. Een van de uitgangspunten voor herontwikkeling was de versterking van toerisme en recreatie in de stad en aan de Maas. Aan de nieuwe 250 meter lange kade kan de riviercruisevaart, een fietsveer of de MaasHopper van rederij OdinTravel in Belfeld aanleggen. De MaasHopper is een catamaran met accommodatie voor 200 passagiers die rondvaarten maakt in de omgeving van Venlo.

(Erik van Huizen)