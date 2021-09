Museumwerf Vreeswijk kent een bijzondere doorgang Facebook

Twitter

Vreeswijk 30 september 2021, 12:00

Museumwerf Vreeswijk heeft sinds kort een bijzondere doorgang. Het laadruim van de heve-aak Christina is tussen twee gebouwen van het binnenvaartmuseum geplaatst.

1 / 1 De bijzondere doorgang bij de museumwerf. (Foto Museumwerf Vreeswijk) De bijzondere doorgang bij de museumwerf. (Foto Museumwerf Vreeswijk)

De heve-aak Christina was onderdeel van de Vreeswijkse zandwinningsvloot. Het is een van de weinige schepen die is overgebleven van de ooit grote vloot, het schip behoort tot het plaatselijke erfgoed. Toen het schip in bezit kwam van het museum was het plan eerst om het te restaureren. Dit bleek onmogelijk en om die reden moest er gezocht worden naar een alternatieve bestemming.

(Jelmer Bastiaans)