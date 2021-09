Auto in Groningen te water met dodelijke afloop Facebook

Twee mannen van 18 en 20 jaar oud zijn donderdag 30 september om het leven gekomen nadat hun auto te water was geraakt bij de Vriescheloostersluis in Veelerveen.

1 / 1 De auto wordt hier uit het water gehaald. (Foto Noordernieuws) De auto wordt hier uit het water gehaald. (Foto Noordernieuws)

Omstanders alarmeerden de politie van Groningen. Maar de hulpdiensten konden niemand redden. Een van de slachtoffers werd buiten de auto in het water teruggevonden. De ander bevond zich nog in het voertuig. Een duikploeg van de brandweer heeft in het water gezocht of nog meer mensen te water waren geraakt. Dat bleek niet het geval.

(Jelmer Bastiaans)