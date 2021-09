Jan De Nul baggert op biobrandstof in haven van Hamburg Facebook

HAMBURG 29 september 2021, 14:05

Baggeraar Jan De Nul gaat tijdens onderhoudswerkzaamheden in de haven van Hamburg uitsluitend gebruikmaken van biobrandstof. Bij de baggerwerkzaamheden worden twee hopperzuigers ingezet.

1 / 1 Uitsluitend biobrandstof wordt gebruikt bij het baggeronderhoud in de haven van Hamburg. (Foto Jan De Nul) Uitsluitend biobrandstof wordt gebruikt bij het baggeronderhoud in de haven van Hamburg. (Foto Jan De Nul)

De Kaishuu en Alexander von Humboldt gaan tussen juni en december 2021 baggeren in de Duitse haven. Dat moet de toegankelijkheid van de terminals in Hamburg verbeteren. Jan De Nul kreeg het werk via een Europese aanbestedingsprocedure. Daarbij was beperking van de CO2-uitstoot door het gebruik van biobrandstof een sterke troef.

(Robin van den Bovenkamp)