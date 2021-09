Burgemeester opent Binnenvaartmuseum Nijmegen Facebook

NIJMEGEN 29 september 2021, 08:00

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen opent 30 september het nieuwe Binnenvaartmuseum Nijmegen in het vooronder van de Jos Vranken, de thuisbasis van het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum (KSCC) in de Nijmeegse Waalhaven. Vanaf 2 oktober is iedereen welkom in het museum dat de boeiende geschiedenis van de binnenvaart voor een breed publiek tot leven wil brengen.

Voorzitter Henk Nuij van het museumbestuur wil in het Nijmeegse binnenvaartmuseum laten zien hoe de binnenvaart werkt. (Foto Erik van Huizen)

Het verhaal van het Binnenvaartmuseum Nijmegen begint een paar jaar geleden. Scheepswerf Gelria stopt in Nijmegen en verhuist naar het voormalige Bodewes-terrein in Millingen aan de Rijn. Oud-schipper Henk Nuij (ms Aegir) kent eigenaar Gerd de Swart nog van het internaat en vraagt of hij de grote maquette van de Nijmeegse scheepswerf mag hebben voor een nieuw binnenvaartmuseum aan boord van de Jos Vranken. ‘Ik kreeg een telefoontje dat ik de maquette kon komen ophalen. Tien minuten later stond ik bij Gerd op de stoep. Niet alleen voor de maquette, maar ook voor scheepsmodellen en andere spullen. Zo zijn we begonnen met het verzamelen van de museumcollectie. En we krijgen nog steeds van alles. Maar eigenlijk zitten we al helemaal vol. Daarom hebben we nu ook de bovenzaal van de aalmoezenier kunnen krijgen.’

