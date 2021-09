Boete van twee miljoen dollar voor lozen bilgewater Facebook

Twitter

Email NEW ORLEANS 29 september 2021, 11:00

Een rechtbank in New Orleans heeft de Cypriotische charteraar Diana Wilhelmsen Management een boete van twee miljoen dollar opgelegd vanwege het lozen van bilgewater in de Atlantische Oceaan.

1 / 1 Amerikaanse inspecteurs stelden onregelmatigheden vast via het olie-logboek aan boord van de 40.230 dwt metende bulkcarrier Protefs. (Foto MarineTraffic) Amerikaanse inspecteurs stelden onregelmatigheden vast via het olie-logboek aan boord van de 40.230 dwt metende bulkcarrier Protefs. (Foto MarineTraffic)

Dat gebeurde tussen tussen eind april en half juni toen het schip pendelde tussen Newport en New Orleans. Er was twee keer sprake van een lozing.

(Willem de Niet)