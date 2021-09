Van Hattum en Blankenvoort bouwt constructie om verzilting tegen te gaan bij Zeesluis IJmuiden Facebook

IJmuiden 28 september 2021, 13:25

Van Hattum en Blankevoort gaat een constructie bouwen om zoveel mogelijk zout te onttrekken aan het schutwater in de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Dit is nodig om de verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan.

1 / 1 Binnenspuikanaal met Spui en Gemaalcomplex. (Bron Topview Luchtfotografie) Binnenspuikanaal met Spui en Gemaalcomplex. (Bron Topview Luchtfotografie)

Via de zeesluis stroomt straks veel zout zeewater het Noordzeekanaal in. Per schutting gaat het om zo’n 10.000 ton zout, dat is twee keer zoveel als nu. Verzilting heeft nadelige gevolgen voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening.

Zwaarder zoutwater

De oplossing is het selectief afvoeren van zoutwater via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. Er komt in het Binnenspuikanaal een betonnen wand. Onder in de wand komt op een diepte tussen 16 en 23 meter een opening. Het zoute water is namelijk zwaarder en zal zich dan in dit gat verzamelen. Bij het afvoeren van het water stroomt het zoute water vanuit de onderste waterlaag door de opening. De wand houdt het zoetere water in de bovenste waterlaag van het Noordzeekanaal tegen.

Van Hattum en Blankevoort begint eind dit jaar met de bouw. Eind 2024 moet de constructie gereed zijn. Omdat naar verwachting eind januari 2022 Zeesluis IJmuiden in gebruik wordt genomen, blijft de Noordersluis langer beschikbaar om verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan.

