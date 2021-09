Nieuwe kotter komt Belgische garnalenvloot versterken Facebook

VCU op Urk heeft begin deze maand de nieuwe garnalenkotter Z-24 Elia overgedragen aan Stephane Vedelaar. Daags na de technische proefvaart op het IJsselmeer in aanwezigheid van de Belgische Zeevaartinspectie was er op vrijdag 3 september in de kantine van VCU een overdrachtsfeestje. Enkele dagen later vertrok de Z-24 en werd via de sluizen van IJmuiden koers gezet naar thuishaven Oostende.

De trotse Stephane Vedelaar voor zijn nieuwe kotter in de haven van Urk.

De Belgische vissersvloot, die nog maar uit 60 schepen bestaat, wordt momenteel in rap tempo vernieuwd. De eerste twee grote boomkorkotters Z-483, Z-98 en de twinrigger/boomkorkotter Z-19 zijn opgeleverd. De grote boomkorkotters Z-39, Z-21, Z-91 en de twinrigger/flyshooter Z-99 komen nog dit jaar en begin 2022 in de vaart. De Z-99 is de enige in het rijtje die een Nederlandse eigenaar krijgt. In het kleine vlootsegment, dat nog maar enkele vooral oude  garnalenkotters telt, vindt nu ook vernieuwing plaats door het in de vaart komen van de Z-24.

