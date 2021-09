Deense hetze tegen Hollandse boomkorkotters Facebook

De Deense website Fiskerforum kiest graag de zijde van de Deense visserij bij berichten over buitenlandse vissers in Deense wateren. Nederlandse vissers vermoeden een hetze tegen boomkorkotters. In september kregen overigens niet alleen Nederlandse vissers er in publicaties van langs, maar ook Nederlandse zeelieden.

1 / 1 De bokker UK-56, met daarachter meerdere Hollandse boomkorkotters, in de haven van het Deense Thyborøn. (F0to W.M. den Heijer) De bokker UK-56, met daarachter meerdere Hollandse boomkorkotters, in de haven van het Deense Thyborøn. (F0to W.M. den Heijer)

‘Spookkotters’ gewoon zichtbaar op de radar

(W.M. den Heijer)