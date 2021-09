Boskalis en De Boer baggeren Surinamerivier Facebook

Het Nederlandse Royal Boskalis Westminister en baggerbedrijf De Boer-Dutch Dredging zijn begonnen met het uitbaggeren van de Surinamerivier. Daaraan ging 20 jaar politiek gesteggel vooraf.

1 / 1 De baggerwerkzaamheden worden gedaan met de sleephopperzuiger Lesse en de waterinjector dredger Delta Queen I. (Foto Boskalis) De baggerwerkzaamheden worden gedaan met de sleephopperzuiger Lesse en de waterinjector dredger Delta Queen I. (Foto Boskalis)

De monding van de rivier is als eerste aan de beurt, daarna volgt de vaargeul van de rivier zelf. Die zal over een lengte van ruim 30 kilometer worden uitgebaggerd tot een diepte van 4,50 meter, zodat in de toekomst ook grotere schepen de havens kunnen bereiken. Al jaren is hun diepgang sterk beperkt. Met het oog op de te verwachten oliewinning voor de kust van Suriname, is het volgens de regering van president Chandrikapersad Santokhi van het grootste belang dat grotere schepen het land kunnen aandoen.

