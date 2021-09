Schol laat zich steeds minder vangen Facebook

De Nederlandse kottervloot zal ook in 2021 geen kans zien het tong- en scholquotum optimaal te benutten. Daarvoor zijn de vangsten te matig. Daarbij komt dat het aandeel schol in de totale vangst geleidelijk aan kleiner wordt.

1 / 1 De TX-43 van rederij Bais na een korte stop weer op weg naar de visgronden. (Foto W.M. den Heijer) De TX-43 van rederij Bais na een korte stop weer op weg naar de visgronden. (Foto W.M. den Heijer)

Of kotters nu zesdaagse (continuvissers) of vierdaagse (weekvissers) reizen maken, de hoeveelheid schol in de vangst slinkt gestaag. Niet voor niets blijft een relatief groot deel van het scholquotum al enkele jaren achtereen onbenut. Als gevolg van die afname is de afhankelijkheid van tong steeds groter geworden. Tarbot en griet, de zogenoemde zwartvis, kunnen de besomming nog weleens een zetje geven, maar ook die soorten zijn doorgaans lastig het net in te krijgen. Wat dat betreft lopen de kotters die zesdaagse reizen maken eerder kans om plotseling in een goed visserijtje terecht te komen dan de weekvissers.

(Willem den Heijer)