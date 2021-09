Zandfraudeurs gaan jarenlang hun gang Facebook

De rechter in Rotterdam heeft de bedrijfsleider van een baggerbedrijf en de twee eigenaren van een beunschip veroordeeld in een grote fraudezaak, waarbij illegaal ophoogzand werd geladen. De fraude begon in 2008 en werd pas in 2019 ontdekt. De bedrijfsleider en de beunschip-eigenaren moeten het benadeelde baggerbedrijf een schadevergoeding van driekwart miljoen euro betalen.

1 / 1 De fraude vond plaats in de Eemhaven. (Foto Port of Rotterdam) De fraude vond plaats in de Eemhaven. (Foto Port of Rotterdam)

Het moet 11 jaar lang een vast ritueel zijn geweest. Een keer in de maand op zondag ging een van de eigenaren van een beunschip een kopje koffie drinken bij de bedrijfsleider van het baggerbedrijf waar hij door de weeks voor werkte. Het bezoekje had plaats bij de bedrijfsleider thuis. Ongetwijfeld hadden de mannen het over hoe het op het werk was en hoe Feyenoord ervoor stond. Vast onderdeel van de zondagse bijeenkomst was in elk geval de overhandiging van een envelopje met inhoud. De schipper gaf de bedrijfsleider elke maand zijn beloning. De hoogte van het bedrag wisselde. Het ging om een vergoeding van 250 euro voor elke keer dat de beunschipper zonder laadbon een lading zand bij het baggerbedrijf had geladen.