Van den Bosch breidt deepsea-activiteiten uit

Email Dubai 24 september 2021, 10:00

Met de aanschaf van 500 ISO-tankcontainers breidt logistieke dienstverlener Van den Bosch de deepsea-activiteiten uit. Ook opent het bedrijf een nieuwe tankcleaning in Ivoorkust.

1 / 1 Containers van Van den Bosch. (Foto Van Den Bosch) Containers van Van den Bosch. (Foto Van Den Bosch)

Van den Bosch is een van de grootste vervoerders van levensmiddelen vanuit de Afrikaanse markt. Voorbeelden van die middelen zijn cacao, sheaboter, olijfolie, zonnebloemolie, ethanol en wijn. Deze middelen worden in Afrika nog vaak vervoerd in flexitanks of kleinverpakking, maar dat is niet de meest milieuvriendelijke manier, stelt Van den Bosch. Vandaar de aanschaf van 500 extra containers, die speciaal geschikt zijn voor levensmiddelen.

(Jelmer Bastiaans)