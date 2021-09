Studio Schuttevaer: Wat betekent de Miljoenennota voor de vaarwegen, scheepvaart en scheepsbouwers? Facebook

Rotterdam 24 september 2021, 13:39

De koning sprak dinsdag de troonrede uit. De Miljoenennota werd gepresenteerd en de Algemene Politieke Beschouwingen zorgde voor pittige discussies. Maar wat is er op Prinsjesdag voor de scheepvaart veranderd? Nick Lurkin (KVNR), Erik Salverda (NMT) en Erik Schultz (COV) leggen het vanmiddag uit tijdens Studio Schuttevaer.

1 / 1 Wopke Hoekstra presenteerde deze week de Miljoenennota. (Foto ANP / Bart Maat) Wopke Hoekstra presenteerde deze week de Miljoenennota. (Foto ANP / Bart Maat)

Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin belangenorganisaties van de scheepvaart en waterbouwers samenwerken, ziet in de begroting bijna dezelfde bedragen als een jaar eerder. Voor het onderhoud aan vaarwegen is 450 miljoen euro beschikbaar, dat is 50 miljoen meer dan vorig jaar. Volgens het COV is dat onvoldoende voor het grootschalige onderhoud dat nodig is. Het COV hoopt dat een nieuw kabinet dit zal inzien.

Over wat NMT en de KVNR vinden van de Miljoenennota zal blijken in de uitzending: bekijk die hier vanaf vanmiddag 16:00 uur.

(Jelmer Bastiaans)