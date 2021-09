Recorddrukte in Amerikaanse containerhavens Facebook

Twitter

Email LOS ANGELES 24 september 2021, 20:00

Er heerst recorddrukte in de containerhavens van Long Beach en Los Angeles aan de westkust van de Verenigde Staten. Woensdag 22 september lagen 65 grote containerschepen op de rede te wachten op lossing.

1 / 1 De haven van Los Angeles. (Foto Port of LA) De haven van Los Angeles. (Foto Port of LA)

Het aantal is al wel iets afgenomen. Maandag waren het er nog 70, met volgens een telling van de Marine Exchange of Southern California in totaal 432.909 teu aan boord. De twee naast elkaar gelegen havens zijn de grootste van de VS. Samen slaan ze 40% van het totale aantal containers voor de VS over. De vracht komt grotendeels uit China.