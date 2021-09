Precisiewerk in dok bij Maaskant Facebook

Twitter

STELLENDAM 24 september 2021, 12:00

De schilder maakt er wat moois van. Het schilderen van het wapen van Vlaanderen op de kop van de nieuwe boomkorkotter Z-91 Franson is een precisiewerkje.

1 / 1 De schilder aan het werk in het dok van Maaskant in Stellendam. (Foto Bram Pronk) De schilder aan het werk in het dok van Maaskant in Stellendam. (Foto Bram Pronk)

De 37,90 meter lange en 8,50 meter brede kotter wordt gebouwd in opdracht van Rederij Long Ships van Eddie Cattoor uit Zeebrugge. Maaskant Shipyards is hoofdaannemer. Het casco komt van Safe Shipyard in het Poolse Gdansk. In het dok van Maaskant kreeg het schip een schilderbeurt en zijn nog de nodige werkzaamheden aan het onderwaterschip verricht. Aan de kade wordt daarna nog de laatste hand aan de afbouw en afwerking verricht. Op 19 oktober volgt de officiële proefvaart op het Haringvliet en daarna het proefvissen op de Noordzee. Dan volgt de overdracht aan de opdrachtgevers en is het schip klaar voor het grote en zware werk. Aan de afbouwkade ligt het zusterschip van de Z-91, de Z-21 Avanti. Deze kotter komt begin volgend jaar in de vaart.

(Bram Pronk)