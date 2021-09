Sleepboot Nellie Bly gaat 1000 mijl onbemand varen Facebook

Twitter

BOSTON 23 september 2021, 11:00

De Amerikaanse maritieme automatiseringsspecialist Sea Machines gaat de Damen sleepboot Nellie Bly op afstand bestuurd rond Denemarken laten varen. een afstand van circa 1000 mijl. De boot staat gedurende de reis onder gezag van bevelvoerende officieren in de Verenigde Staten. Met de reis wil Sea Machines bewijzen dat de wereldwijde waterwegen klaar zijn voor autonome vaart over lange afstanden.

Aan boord van de Nellie Bly staat het Sea Machines SM300-systeem. Het is een uitgebreid systeem van sensoren, radar, AIS, dieptemeter en streaming audio- en videocamera’s, waarmee het schip vanaf elke locatie kan worden bestuurd, zowel aan boord als vanaf de wal. Het maakt onder meer gebruik van elektronische kaartgegevens, een geavanceerde trajectplanning en automatische objectdetectie. De officieren aan de wal kunnen via actieve kaarten en live augmented overlays de toestand van het schip en haar omgeving in de gaten houden. Dat gebeurt via een 4G- of satellietverbinding.