Overal waar u vaart: De veiligheid op het water Facebook

Twitter

Email Rotterdam 23 september 2021, 10:00

Voor de lezer die alleen maar het koude zweet op het voorhoofd krijgt bij het zien van blauw of geel op het water, stop hier met lezen! Mijn column gaat dit keer over de vaartuigen van de KLPD en Rijkswaterstaat.

1 / 1 Nico Evens. Nico Evens.

Zelfs voor eerste vormen van mobiliteit was het van belang dat er iets van regulering was. Bijvoorbeeld in Pompeii was door de Romeinen in sommige straten eenrichtingsverkeer ingesteld. Nu zullen twee ossen niet zo snel botsen maar een ossenkar in de achteruit lijkt mij geen eenvoudige zaak. Op een of ander manier moest het wel duidelijk zijn hoe het gereguleerd was. Was hier al spraken van de eerste verkeerswet?