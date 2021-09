Opnieuw vergaat een kotter in monding van de Elbe Facebook

Voor de tweede keer binnen enkele dagen is in de monding van de Elbe een vissersschip gezonken. Vrijdagavond 17 september raakte de garnalenkotter Freya in brand en zonk korte tijd later. Dinsdag kapseisde de kotter Ramona bij Scharhörn. De bemanningen werden gered.

1 / 1 Kort voor het zinken werd de kotter gefotografeerd vanaf de brug van de reddinboot Anneliese Kramer van het DGzRS station Cuxhaven. Op de achtergrond de reddingboot Sylt. (Foto Die Seenotretter-DGzRS) Kort voor het zinken werd de kotter gefotografeerd vanaf de brug van de reddinboot Anneliese Kramer van het DGzRS station Cuxhaven. Op de achtergrond de reddingboot Sylt. (Foto Die Seenotretter-DGzRS)

Bij het jongste incident moesten de redders uitrukken naar een krabbenvisser die ten noorden van het onbewoonde eiland Scharhörn plotseling water maakte. De situatie was zo accuut dat de vijf bemanningsleden besloten een reddingsvlot overboord te zetten en daarop hun heil te zoeken. Korte tijd later kapseisde en zonk het schip.

