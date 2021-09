Ghana: 15 jaar voor piraterij Facebook

Het Ministerie van Justitie in Ghana en de maritieme autoriteiten in dat land werken aan een wet die het mogelijk maakt om voor piraterij een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar op te leggen. Tot nu toe heeft het land geen afdoende wetgeving en komen piraten, als ze geen slachtoffers hebben gemaakt, er zonder proces mee weg.

1 / 1 Ter illustratie: Piraten aan boord van de Faina. (Foto Wikipedia) Ter illustratie: Piraten aan boord van de Faina. (Foto Wikipedia)

Aanleiding om tot actie over te gaan is het weer stijgend aantal piraterij gerelateerde incidenten in de Golf van Guinee. Die beginnen vaak in Nigeriaanse wateren en verplaatsen zicht dan naar de exclusieve economische zones van Ghana, Togo en Benin. In het verleden werden piraten die bij dergelijke acties in Ghanese wateren betrokken waren aan Nigeria overgedragen.

(Willem de Niet)