Gasunie en North Sea Port werken samen aan waterstofnetwerk Facebook

Twitter

Email Vlissingen 23 september 2021, 17:30

Gasunie en North Sea Port hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een regionaal transportnetwerk voor waterstof in Zeeland. Genaamd: Hydrogen Delta Network NL.

1 / 1 In Terneuzen wordt door Volt H2 deze waterstoffabriek gebouwd. (Foto North Sea Port) In Terneuzen wordt door Volt H2 deze waterstoffabriek gebouwd. (Foto North Sea Port)

In Zeeland zijn verschillende bedrijven die gebruik maken van waterstof. Het Zeeuwse industriële cluster is met 520.000 ton per jaar goed voor 35% van de huidige vraag naar waterstof in Nederland.

(Jelmer Bastiaans)