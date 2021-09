Eén roekeloze stap kost havenwerker het leven Facebook

Waarschijnlijk omdat hij nog even snel in het ruim naar zijn collega’s wilde kijken is een 59-jarige havenwerker vorig jaar om het leven gekomen in de haven van Antwerpen.

Een foto die kort voor het fatale ongeval werd genomen vanaf de brug van het schip. Links de eerste officier en naast hem de later omgekomen voorman.

De man raakte bekneld tussen een luik en de luikenkraan die kwam aanrijden. Het dodelijke ongeluk gebeurde op 14 juli vorig jaar tijdens het lossen van het zeeschip Cimbris met Gibraltar als thuishaven.

