Schuttevaer.nl heeft nieuw abonneesysteem Facebook

Twitter

Email Rotterdam 22 september 2021, 08:07

Schuttevaer stapt vandaag over naar een nieuwe abonneeportal. Als abonnee ontvangt u nieuwe inloggegevens per e-mail waarmee u onbeperkt alle artikelen kunt blijven lezen.

1 / 1 delftse-poort-rotterdam-uitsnede delftse-poort-rotterdam-uitsnede

Met deze nieuwe inlognaam (uw e-maildres) en het nieuwe wachtwoord kunt u inloggen op www.schuttevaer.nl en in de abonneeportal. In de abonneeportal (https://my.promedia.nl/ kunt u al uw abonneegegevens inzien en beheren. Daarnaast kunt u ook uw wachtwoord wijzigen in de portal.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over Schuttevaer, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice. Wij helpen u graag. U kunt ook bellen: https://www.promedia.nl/contact/