Schip aan de ketting na invaren veiligheidszone windpark Borssele

De Sea Kestrel ligt sinds zaterdag aan de ketting in de haven van Terneuzen, nadat het de veiligheidszone van windenergiegebied Borssele was binnengevaren. Een aanvaring kon worden voorkomen, aldus de politie. Op het schip bleek volgens de politie veel niet in orde.

1 / 1 Het schip ligt voorlopig nog aan de ketting. (Foto Landelijke Eenheid Politie) Het schip ligt voorlopig nog aan de ketting. (Foto Landelijke Eenheid Politie)

Een sleepvaartuig van de Kustwacht dat paraat ligt nabij het windpark Borssele zag het schip, dat voer onder Vanuatuaanse vlag, koers zetten richting het windpark. Daarop werd het Schelde Coördinatie Centrum gewaarschuwd. Het schip werd aangeroepen, maar de kapitein begreep volgens de politie niet wat er aan de hand was en zette zijn koers voort. Toen het schip binnen de veiligheidszone van het windpark kwam, gaf de verkeersleiding opdracht de koers te wijzigen, waardoor een aanvaring zou zijn voorkomen.

