Prinsjesdag: BLN-Schuttevaer ziet kansen voor binnenvaart

Den Haag 22 september 2021, 15:00

Koninklijke BLN-Schuttevaer ziet kansen voor de binnenvaart in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. Het demissonaire kabinet-Rutte III zet volgens de brancheorganisatie hard in op verduurzaming en modal shift. Wel mist BLN investeringen in de natte infrastructuur.

1 / 1 Demissionair minister Wopke Hoekstra met het bekende koffertje. (Foto ANP / Bart Maat) Demissionair minister Wopke Hoekstra met het bekende koffertje. (Foto ANP / Bart Maat)

De derde dinsdag van september is traditiegetrouw Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de begroting presenteert en koning Willem-Alexander de troonrede voorleest. Opvallend is dat fors meer geld dan in voorgaande jaren naar klimaatbeleid gaat. Het valt BLN-Schuttevaer echter op dat de focus vooral ligt op elektrisch rijden en zonne- en windparken. Volgens de brancheorganisatie is de binnenvaart, via de Green Deal Binnenvaart, al hard bezig met vergroening. ‘De binnenvaart kan gegarandeerd een substantiĆ«le bijdrage leveren aan verduurzaming. Er wordt al deels ingezet op de binnenvaart via de modal shift. Het Rijk stimuleert met verschillende initiatieven de modal shift van weg naar water, onder meer met een subsidieregeling voor de aanleg van kademuren.’

(Jelmer Bastiaans)