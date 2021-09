North Sea Port begint opnieuw met gratis rondvaarten Facebook

Vlissingen/Gent/Terneuzen 21 september 2021, 12:18

North Sea Port begint, na anderhalf jaar coronapauze, weer met gratis rondvaarten. Zowel in Terneuzen als in Vlissingen is het mogelijk een rondvaart met gids te maken.

1 / 1 De rondvaarten worden verzorgd door Denick 2. (Foto North Sea Port) De rondvaarten worden verzorgd door Denick 2. (Foto North Sea Port)

Eerst wordt begonnen met rondvaarten op het Kanaal Gent-Terneuzen. Het is zowel mogelijk om van Gent naar Terneuzen te varen, als van Terneuzen naar Gent. De tocht duurt 2,5 uur. De eerste heeft plaats op 9 oktober. In Vlissingen is de eerste rondvaart op 30 oktober. Deze tochten duren twee uur en beginnen en eindigen in de Binnenhaven.

De rondvaart wordt verzorgd door de Denick 2 van de rederij Denick. Het schip biedt plaats aan 200 passagiers. Bij alle rondvaarten is een gids aanwezig die informatie geeft over het havengebied.

Voor de coronapandemie maakten jaarlijks circa 10.000 mensen gebruik van het aanbod van North Sea Port.

(Jelmer Bastiaans)