Project SkyFall is Heesens krachtigste superjacht ooit

Het krachtigste superjacht ooit door Heesen Shipyards gebouwd, ligt sinds enkele dagen in loods negen van de werf in Oss klaar voor afbouw. Daarna verlaat Project SkyFall (YN 19959) de werf in het voorjaar van 2023 voor intensieve proeven op de Noordzee, waarna het wordt opgeleverd aan de klant.

1 / 1 Project Skyfall wordt loods negen van de werf in Oss klaar ingevaren waar het jacht in het voorjaar van 2023 pas weer uit komt voor intensieve proeven op de Noordzee. (Foto Heesen) Project Skyfall wordt loods negen van de werf in Oss klaar ingevaren waar het jacht in het voorjaar van 2023 pas weer uit komt voor intensieve proeven op de Noordzee. (Foto Heesen)

Heesen kreeg in september van 2019 op de Monaco Yacht Show de opdracht voor de bouw van het volledig op maat gemaakt superjacht Project SkyFall (900 GT). Op 1 oktober van vorig jaar werd op de scheepswerf in Oss officieel begonnen met de bouw van het supersnelle volledig van aluminium gebouwde superjacht. De vertegenwoordiger van de eigenaar legde een Griekse munt uit 450 v.Chr. op de kiel om de start van de bouw van dit unieke jacht te herdenken, dat tot in elk detail zal worden aangepast aan de levensstijl van de eigenaar die van snelheid en vissen houdt. Afgelopen week hebben drie grote mobiele kranen de hoofdmotoren op hun fundering laten zakken, vervolgens is de bovenbouw op de romp gehesen.

37 knopen en 22.000 pk

‘Een 60 meter lang motorjacht voor sportvissers wat hoge snelheden kan bereiken vermomd als superjacht’, omschrijft Heesen SkyFall. Het jacht kreeg daarvoor een Fast Displacement Hull Form, dat geoptimaliseerd is voor prestaties en efficiëntie, met onder meer met gyro stabilisatoren. De topsnelheid van 37 knopen wordt bereikt met de vier MTU 20 V4000 motoren, gezamenlijk goed voor zo’n 22.000 pk. De motoren voldoen aan de nieuwste Tier III milieuvoorschriften en drijven vier Kongsberg S90 waterjets aan. Door het gebruik van waterjets wordt de diepgang verlaagt tot minder dan drie meter en wordt het comfort aan boord verhoogd. De waterjets verminderen de trillingen namelijk met zo’n 40 procent in vergelijking met traditionele schroeven.

SkyFall heeft een brandstoftank met een capaciteit van 100 kuub, in de drinkwatertank kan zo’n 10 kuub.

Veeleisend

Het ontwerp van SkyFall is volgens Heesen helemaal afgestemd op de levensstijl van haar veeleisende eigenaar. Omdat de nieuwe eigenaar een fervent visser is heeft hij een speciaal ingerichte plek om te vissen op het achterdek en is er ruimte voor de opslag van 40 hengels. De tien gasten worden ondergebracht in vier suites op het benedendek. De eigenaar heeft op het achterdek een grote suite ter beschikking wat uit komt op het privéterras met een bubbelbad en een zithoek. Het hoofddek beschikt over een vergaderruimte, dineren in de buitenlucht kan op het achterterras. Grote schuifdeuren verbinden buiten met het binnen zitgedeelte en de grote bar midscheeps. Verder naar voren biedt de eetruimte plaats aan twaalf gasten. Verder is er in de mediaruimte een bioscoop. Het voordek is ingericht als strandclub met wellnessruimte waar ook de tenders en ander waterspeelgoed is opgeborgen.

(Erik van Huizen)