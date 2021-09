Duitse vissers gered nadat hun schip in brand vliegt Facebook

Bremen 21 september 2021, 09:13

Twee opvarenden van de Duitse garnalenkotter Freyja uit Husum zijn afgelopen weekend gered nadat er brand op hun schip was ontstaan.

1 / 1 De brandende Freyja. (Foto bemanning Northern Helicopters) De brandende Freyja. (Foto bemanning Northern Helicopters)

Vrijdagavond rond 22.15 uur kreeg de meldkamer van de DGzRS in Bremen een bericht binnen van een familielid van een van de vissers. Deze wist te melden dat de kotter in brand stond en dat de twee opvarenden in hun reddingsvlot waren gestapt. Dat gebeurde op het Noordduitse Wad tussen Langeness en Hooge.

Helikopter

De DGzRS stuurde met spoed twee reddingboten naar het houten schip. Tegelijkertijd werd een helikopter van Northern Helicopter, die toevallig in de buurt vloog, naar de plaats des onheils gedirigeerd. De helibemanning wist het reddingsvlot snel te lokaliseren en takelde de twee van hun vlot. Een van de twee reddingboten voer door naar het 17 meter lange schip. Dat lag bij ton L2 voor anker en stond inmiddels in lichterlaaie.

De onfortuinlijke vissers zijn met de helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De brand zou zijn ontstaan in de machinekamer. De kotter brandde volledig uit. De Wasserschutzpolizei van Husum doet verder onderzoek.

(Bart Oosterveld)