Ruim 130 exposanten klaar voor STL Kalkar

Kalkar 20 september 2021, 10:00

Ruim 130 exposanten hebben dit jaar ingeschreven voor de tweedaagse binnenvaartbeurs Shipping Technics Logistics (STL) op 21 en 22 september in Kalkar. Van hen is het gros, circa 100, Duits, ruim 30 Nederlands, twee komen uit Belgiƫ en een uit Griekenland. De laatste is Lazilas uit Piraeus, fabrikant van reddingsmiddelen van brand- en thermische dekens tot reddingsvlotten.