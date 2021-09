Principegoedkeuring voor Windship-zeilsysteem Facebook

Twitter

Email Londen 20 september 2021, 08:00

Klassenbureau DNV heft een principegoedkeuring afgegeven voor het ‘3×3’ zeilsysteem van het Britse Windship Technology. Dat claimt daarmee een systeem te hebben dat voldoende vermogen levert om een schip van 80.000 ton op lange routes over de oceanen aan te drijven.

Het systeem van Windship bestaat uit drie masten die elk voorzien zijn van een framewerk met drie vaste zeilen. Afhankelijk van de afmeting van het schip worden de masten tussen de 36 en 48 meter hoog. Tijdens een oversteek worden ze automatisch in de beste positie gehouden, in havens kunnen de masten in verschillende richtingen worden neergeklapt, voor, achter en zijwaarts, afhankelijk van welke kant het schip wordt gelost. Omdat bij het naderen van, en in havens op de motor moet worden gevaren zegt Windship dat de brandstofbesparing minstens 80% is. CEO Graham Harvey van Windship Technology noemt de principegoedkeuring een mijlpaal. Het bedrijf gaat nu concrete gesprekken aan met aspirant-kopers en charteraars.

Lees ook:

(Willem de Niet)