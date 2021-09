Schuttevaer Premium Waterbouw-opleidingen zijn er op alle niveaus Facebook

Rotterdam 19 september 2021, 15:00

De waterbouwer van morgen kan op vele manieren het werkleven instromen. Opleidingen omtrent waterbouw zijn er op MBO, HBO en WO-niveau. Bij STC is er een opleiding tot Maritiem waterbouwer en daarin kan gespecialiseerd worden tot stuurman, en tot scheepswerktuigkundige. Beide MBO niveau IV opleidingen. NHL Stenden biedt de HBO bachelor Civiele Techniek aan, ofwel weg- en waterbouw. Op de TU Delft wordt de universitaire bachelor Civiele Techniek aangeboden, na die bachelor is het mogelijk door te stromen naar een master Hydraulic Engineering, ofwel waterbouwkunde. In deze 2-jarige master zijn er zeven specialisaties.